Йошкар-Ола, 24 марта, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 24 марта выздоровел с начала пандемии 42 691 житель республики, за последние сутки выписаны 386 человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 174 случая заражения коронавирусом, из них 17 — за последние сутки. 1080 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, за последние семь дней среди пациентов с коронавирусом не было зарегистрировано ни одного летального случая.

За день в ковид-стационары госпитализировали 10 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 24 марта в инфекционных стационарах Марий Эл лечение получают 116 пациентов, из них у 44 человек подтверждено заражение коронавирусом, у 115 пациентов диагностирована пневмония.