Севастополь, 24 марта, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Севастополе в коронавирусные стационары за сутки доставили 21 пациента, сообщили в региональном департаменте здравоохранения 24 марта. Накануне, 23 марта, сообщалось о госпитализации 25 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Также выписаны за сутки 35 пациентов после выздоровления от ковида. В коронавирусных стационарах региона на утро 24 марта остаются 325 пациентов, из них 237 — с подтвержденным COVID-19.

Подтвержден на территории Севастополя за последние сутки 101 новый случай заражения коронавирусом, что на 32 случая больше, чем накануне. За сутки скончались три пациента с COVID-19 в возрасте от 82 до 94 лет.

В общей сложности за период пандемии в Севастополе было подтверждено 81 027 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 77 600. Скончались, по данным федерального штаба, 2 247 человек.