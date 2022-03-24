Грозный, 24 марта, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике в честь 19-летия со дня принятия Конституции Чечни состоялось торжественное поднятие флага Чеченской Республики. Флаг северо-кавказской республики, переданный военнослужащими из региона, участвующими в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, разместили на дном флагштоке рядом с флагом ЛНР. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

SKFO.gov.ru Рамзан Кадыров

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«Чеченское знамя заняло почётное место на вершине флагштока рядом со знаменем Луганской Республики. Официальная процессия подъема символов наших республик олицетворяла собой связывание двух народов крепкими братскими узами. Назло врагам и на радость друзьям наши народы обрели силу и настоящее единство в это непростое время», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Флаги Чеченской Республики были вручены третьему мотострелковому батальону и Музею боевой славы ЛНР. Напомним, военнослужащие и добровольцы из Чечни принимают участие в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Глава Чечни активно комментирует действия своих бойцов, обещая скорое освобождение всей Украины от бандеровцев и неонацистов.

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