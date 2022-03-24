Курган, 24 марта, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Кургане с 24 марта проезд в общественном транспорте подорожал на три рубля — до 33 рублей за поездку. Об этом сообщает портал 45.ru.

Victor Vizu Автобус

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Как пояснили изданию в горадминистрации, наблюдается значительный рост себестоимости одной поездки в общественном транспорте, которая складывается из стоимости запчастей, обслуживания оборудования по безналичной оплате проезда, навигационного оборудования ГЛОНАСС/GPS и так далее.

«Перевозчики, обслуживающие городские маршруты, уведомили организатора перевозок о том, что вынуждены увеличить стоимость разовой поездки», — отметили в мэрии Кургана.

Чтобы сэкономить на транспортных расходах, в горадминистрации Кургана советуют горожанам оплачивать проезд по транспортным картам «Кузнечик», которые действуют на маршрутах, охватывающих большинство районов областного центра. Стоимость поездки по «Кузнечику» пока держится в пределах 20−24 рублей.