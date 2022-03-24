Донецк, 24 марта, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Железнодорожная станция Еленовка в Донецкой Народной Республике подверглась обстрелу со стороны украинских силовиков. Об этом сообщает 24 марта штаб территориальной обороны ДНР.

Валерий Мельников Заброшенный дом. Деревня Коминтерново. Донецкая область, Украина

В результате обстрела повреждены диспетчерский пост и тепловоз ЧМЭ3, говорится в сообщении штаба в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта обстрелу также подверглись города Донецк, Ясиноватая, Докучаевск, посёлок Донецкий.

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