Казань, 24 марта, 2022, 11:19 — ИА Регнум. За последние сутки в Татарии выявили 287 случаев заражения коронавирусом, накануне подтвердили 299 тестов на COVID-19. Госпитализировали за прошлый день 114 заболевших, сообщает 24 марта общероссийский оперативный штаб.

Больничный коридор

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На сегодняшний день в республике всего зарегистрировано 135,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели 123 297 пациентов, скончались 1833 человека. За сутки больничный закрыл 921 пациент, умерли пятеро инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии привиться от коронавируса можно не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах, которые расположены в учреждениях культуры и торговых центрах.

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