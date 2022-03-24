Москва, 24 марта, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В России за прошедшие сутки с COVID-19 госпитализировали более 4,5 тыс. человек, это на 11% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«По состоянию на 24 марта 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 4540 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 11,14%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки в России выявлено 25 387 новых случаев коронавируса. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 418 человек. Выздоровели за сутки 66 476 человек.