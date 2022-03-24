Москва, 30 июня, 2015, 10:00 — ИА Регнум. ОАО «РЖД» заключило с Минобороны РФ договор о строительстве участка железной дороги Журавка (Воронежская область) — Миллерово (Ростовская область) в обход Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в РЖД.

Договор был подписан 25 июня. Со стороны РЖД его подписал директор по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта Александр Бутко, со стороны Минобороны РФ — начальник Главного управления железнодорожных войск генерал-лейтенант Олег Косенков.

Документ предполагает строительство двухпутной электрифицированной железной дороги, в частности, Минобороны выполнит работы по возведению земляного полотна на участке с 11-го по 31-й км, уточнил собеседник агентства.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что в обход Украины железную дорогу надо строить вне зависимости от отношений между двумя странами, поскольку неоднократное пересечение границы доставляет ряд неудобств.