Элиста, 24 марта, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 90 человек, выписаны с выздоровлением 29 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе 24 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

В инфекционных стационарах лечение получают 106 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Состояние восьми человек врачи оценивают как тяжёлое.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 49 739 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 48 010 пациентов. Победить COVID-19 не смогли 827 человек.