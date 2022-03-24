Уфа, 24 марта, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Завод по изготовлению витамина В2 (рибофлавин) намерены построить на территории особой экономической зоны «Алга» в Башкирии. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Витамины

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Данный инвестиционный проект был рассмотрен на заседании экспертного совета этой особой экономической зоны. По результатам рассмотрения бизнес-план проекта получил высокую оценку экспертов и был рекомендован к реализации. Сообщается, что руководство предприятия намерено построить завод общей мощностью 900 тонн витамина В2 (рибофлавин) ежегодно. Ввести в эксплуатацию завод планируется в четвертом квартале 2024 года. На реализацию данного проекта планируется направить около 1,4 млрд рублей и создать 27 новых рабочих мест.

На предприятии намерены выпускать как кормовую, так и пищевую (фармацевтическую) марки рибофлавина. При этом проект полностью ориентирован на потребление отечественных компонентов.

Отмечается, что в ходе его реализации не будет оказываться негативного экологического воздействия на окружающую среду, поскольку предусматривается микробиологический способ получения продукции. Сообщается, что данный проект является уникальным, поскольку не имеет аналогов в России: витамин В2 и весь рибофлавин сейчас является импортным.

«Изначально маркетинговая стратегия компании предусматривала, что до 57% производимой продукции будет направляться на экспорт. Однако складывающаяся геополитическая ситуация требует корректировки рыночной политики и сейчас в качестве основного рынка сбыта мы рассматриваем уже нашу страну. Значительный сегмент рынка будет освобождаться вследствие ограничения зарубежных поставок и наша продукция, несомненно, заинтересует отечественных потребителей. В данном контексте проект по выпуску витамина В2 становится еще более актуальным, как проект, направленный на импортозамещение», — приводит пресс-служба слова представителя инвестора.

По словам заместителя премьер-министра правительства Башкирии, председателя экспертного совета особой экономической зоны «Алга» Илшата Тажитдинова, проект является очень своевременным.

«В условиях недружественных действий ряда зарубежных стран, предусматривающих введение санкций в отношении Российской Федерации, мы особенно заинтересованы в реализации таких проектов, направленных на импортозамещение. Правительство Башкирии со своей стороны будет оказывать всемерную поддержку инвесторам, планирующим открытие новых производств в непростых новых условиях», — приводит пресс-служба его слова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на заводе по производству высокотехнологичного радиоэлектронного и телекоммуникационного оборудования в Уфе идет работа по импортозамещению.