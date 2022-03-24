Пенза, 24 марта, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В Пензенской области выявили 471 новый случай заражения коронавирусом, больничный за сутки закрыли 2104 пациента. С признаками COVID-19 за минувший день госпитализировали 98 носителей инфекции, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Госпиталь

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Всего по состоянию на 24 марта количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 177 031 случая. Выздоровели 156 948 пациентов, скончались 5530 человек, из них трое — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области до 23 марта вахтовый режим работы действовал в 13 комплексных центрах и 11 госучреждениях социального обслуживания населения региона.

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