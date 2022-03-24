Саратов, 24 марта, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В больницы Саратовской области за сутки с признаками COVID-19 доставили 93 пациента, выписали 523 человека. Об этом 24 марта сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Больница

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Всего выздоровели 223 970 пациентов, подтверждено 237 287 случаев заражения коронавирусом, в том числе 579 — за сутки. Среди общего количества заболевших за прошлый день 84 человека — несовершеннолетние.

На стационарном лечении находятся 1082 пациента, на амбулаторном — 6608.

За время пандемии в Саратовской области от COVID-19 скончались 5811 человек, из них шестеро — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области упростили санитарные требования к работе туристических баз и баз отдыха.

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