Кызыл, 24 марта, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом. При этом в ковидные стационары госпитализировано восемь человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 44 343.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 39 616 пациентов, в том числе четверо за последние сутки. Жертвами коронавируса стали 345 жителей республики.