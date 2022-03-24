Петропавловск-Камчатский, 24 марта, 2022, 11:03 — ИА Регнум. На Камчатке в предстоящем сезоне ожидают большой поток туристов. Власти края готовы оказать туриндустрии всю необходимую поддержку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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«Сложившаяся ситуация открывает новые возможности для организованного туризма. Камчатка всегда была привлекательна для туристов, а с учетом того, что южные направления будут перегружены в летний туристский сезон, ожидается рост спроса на туристические поездки в наш край. Въездной и выездной виды туризма наиболее подвержены внешнеполитическим рискам, но в то же время сложности данных видов туризма дают большие возможности для развития внутреннего туризма», — сказал губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Специалисты отметили, что переориентироваться туризм Камчатки начал ещё в сложный эпидемиологический период. Поток туристов в 2021 году в крае превысил показатели 2019-го.

«Большая работа будет проведена с Ростуризмом по грантовой поддержке, а также предстоит выработать и региональные меры помощи бизнесу индустрии гостеприимства», — отметил министр туризма Камчатки Владимир Русанов.

Власти Камчатки будут просить Федеральное агентство по туризму увеличить размер кешбэка для дальневосточных регионов до 40 тысяч рублей, и продлить его на сезон.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в санкциях видят огромные возможности для развития внутреннего туризма. В республике много мест для отдыха, куда могут отправиться как якутяне, так и жители других регионов страны.