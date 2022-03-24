Кемерово, 24 марта, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В Кемерово запасы на продуктов питания на оптовых складах постоянно пополняются. Об этом сообщил телеграм-канал мэрии города.

Pixabay.com Продукты

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«С одного склада мы только своими силами отгружаем около 60 тонн продукции ежедневно. Плюс некоторые магазины забирают самостоятельно. Производители работают, перебоев с поставками нет», — приводится комментарий директора оптовой компании «Сибирский Союз» Юлии Гладковой.

В городской администрации подчеркнули, что с начала марта наличие продуктов питания на полках кемеровских магазинов, а также цены на них находятся на контроле.