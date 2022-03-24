Дублин, 24 марта, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Карен Кесслер, представитель бойца ММА Конора Макгрегора, рассказала подробности задержания спортсмена за опасное вождение. Об этом 24 марта пишет «Спорт-Экспресс».

Иван Шилов ИА REGNUM Конор Макгрегор

«Макгрегор ехал в спортзал, когда его остановила ирландская полиция за предполагаемые нарушения ПДД. В участке он сдал анализы на наркотики и алкоголь», — говорит Кесслер. Как отмечает портал, Макгрегор уже оплатил залог и был отпущен.

Ранее полиция Ирландии задержала Макгрегора за превышение скорости. Судебное заседание по делу запланировано на апрель 2022 года — бойцу грозит штраф в размере до €5 тыс. либо лишение свободы на полгода.