Донецк, 24 марта, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны ВСУ за прошедшие сутки погиб один мирный житель, 44 пострадали, сообщает 24 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За прошедшие сутки погиб один мирный житель, ранения различной степени тяжести получили 44 мирных жителя… в том числе три ребенка», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что за сутки украинские боевики 36 раз обстреливали территорию ДНР, всего применили 326 единиц боеприпасов.