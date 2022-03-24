Киев, 24 марта, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Представители киевского режима вывозят с территории Украины ценности, заявил 24 марта бывший депутат Рады Илья Кива.

Zagittya.com.ua Илья Кива

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По его словам, украинские власти вдохновляют простых украинцев на продолжение бессмысленного сопротивления, а в это время вывозят из страны ценности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минобороны России заявили о новых вскрывшихся фактах причастности США к созданию биологического оружия в лабораториях на Украине.