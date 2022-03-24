Абакан, 24 марта, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Ещё четыре человека стали жертвами COVID-19 в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 марта в правительстве республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

По данным оперштаба, скончались две женщины (66 лет, 70 лет) и двое мужчин (75 лет, 88 лет).

С начала 2022 года в Хакасии умерли 338 человек с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в республике выявлено 50 носителей коронавируса, выздоровели 177 человек.