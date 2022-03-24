Москва, 24 марта, 2022, 10:34 — ИА Регнум. По итогам дня 23 марта баррель нефти марки Brent подорожал на 6,01%, до $121,31. Рост котировок начался с азиатской сессии и наблюдался в течение дня до закрытия, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

(сс) Victoria_Borodinova Транспортировка нефти

Ускорение цены наблюдалось после выхода данных минэнерго США о недельном снижении запасов нефти и нефтепродуктов.

Запасы нефти в США за неделю, завершившейся 18 марта, сократились на 2,51 млн баррелей (прогноз был — 750 тыс. баррелей), до 413,4 млн баррелей.

Запасы бензина уменьшились на 2,95 млн баррелей (прогноз был — 1,85 млн баррелей) и составили 238,04 млн баррелей, дистиллятов — на 2,07 млн баррелей (прогноз был 1,05 млн баррелей), до 112,14 млн баррелей.

Сегодня, 24 марта, утром на торгах в Азии баррель Brent стоит $122. Техническая картина благоприятная для продолжения ралли до $130.

Внимание нефтяного рынка по-прежнему направлено на возможный отказ Европы от российской нефти.

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