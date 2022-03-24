Москва, , 10:30 — REGNUM На сегодняшний день материнский капитал предоставляется проактивно — то есть, сразу после рождения ребёнка и передачи соответствующих документов в компетентные органы. Об этом в ходе заседания комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков Admobninsk.ru

«Мы неоднократно рассказывали о подходах, которые мы внедряли с 2021 года по материнскому капиталу. С 2021 года материнский капитал предоставляется проактивно — то есть, после рождения ребёнка и передачи данных. Такой формой предоставления маткапитала воспользовались 1,7 млн граждан», — сказал Котяков.

По его словам, Минтруд активно обсуждает вопросы, связанные с направлениями использования материнского капитала: «Основное направление — по-прежнему улучшение жилищных условий. При этом уже сейчас мы работаем с коллегами из банковского сектора с точки зрения упрощения использования маткапитала».

Котяков напомнил, что в начале 2022 года были внесены изменения, и маткапитал был проиндексирован на уровне фактической инфляции по 2021 году: «Теперь это постоянная норма».