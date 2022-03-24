Москва, 24 марта, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Вооруженные силы России взяли под полный контроль город Изюм в Харьковской области, сообщил 24 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Mil.ru Российские военные

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение задач специальной военной операции. К утру 24 марта подразделениями российской армии полностью взят под контроль город Изюм», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.