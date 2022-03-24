Петропавловск-Камчатский, 24 марта, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Камчатское казачество поддержало решение президента России Владимира Путина о проведении спецоперации в защиту Донбасса. Атаман отдельного Камчатского казачьего округа Уссурийского казачьего войска казачий полковник Николай Бянкин уверен, что руководству РФ удалось упредить удар, который готовил Запад с помощью украинских военных формирований.

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«Казаки Камчатки поддерживают президента РФ и действия Вооруженных сил России по проведению спецоперации на Украине. Наша страна прекращает геноцид, развёрнутый на её территории ещё восемь лет назад с помощью так называемых партнёров НАТО. Руководству нашей страны удалось упредить удар, который готовил Запад с помощью украинских военных формирований», — цитирует Бянкина пресс-служба правительства Камчатского края.

На Камчатке в поддержку решения президента и российской армии состоялись концерты с участием народных казачьих ансамблей «Русь», «Младушка», «Родные напевы», «Мильковская вольница».

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы РФ взяли под контроль город Изюм Харьковской области.