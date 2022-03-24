Кемерово, 24 марта, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В Кемеровской области могут возникнуть трудности с логистикой из-за определённых ограничений. Об этом сообщил министр промышленности и торговли региона Леонид Старосвет.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

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«Конечно, будут трудности. Давайте, розовые очки мы носить не будем. Будут трудности с логистикой в виду ограничений каких-то определённых. Но и у нас в Кузбассе создаётся центр импортозамещения и на базе Минпромторга России создан центр импортозамещения, — уточнил Старосвет. — Через другие (третьи) страны мы будем выстраивать логистику. Сделан круглосуточный штаб Минтранса в России, где возникают вопросы с доставкой тех или иных грузов. Там эти вопросы решаются».

Он также рассказал, что на площадке минпромторга Кузбасса разрабатываются чат-боты, которые позволят и жителям, и предприятиям в режиме реального времени обозначать свои проблемы, которые региональные власти будут транслировать в федеральные штабы для оперативного решения задач.