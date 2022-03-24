Челябинск, 24 марта, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 исцелились ещё 2055 человек. Об этом сообщает оперштаб 24 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выздоровели уже 296 430 пациентов. А выявили коронавирус у 314 609 человек.

Больных COVID-19 насчитывается 9 507 человек. А скончались от ковида ещё 12 пациентов.