Якутск, 24 марта, 2022, 10:17 — ИА Регнум. На единой торговой площадке «Сделано в Якутии» уже разместили свои товары 89 местных производителей, на портале можно приобрести 557 разных наименований товаров. Импортозамещение в регионе обещают поддержать, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии.

Www.ank72.ru/ Импортозамещение

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«Сейчас мы, воспользовавшись случаем, должны думать о том, чтобы продвигать продукцию наших местных товаропроизводителей на внешние рынки и рынки других регионов страны. Мы одни из первых в стране приняли решение о финансовой поддержке IT-компаний через наши институты развития, чтобы ребята никуда не уезжали и имели возможность и дальше работать на территории республики», — отметил Айсен Николаев в прямом эфире передачи «Прямой разговор»

Он подчеркнул, что местных товаропроизводителей будут поддерживать, в том числе деньгами из бюджета региона. В первую очередь, помощь получат компании которые обеспечивают жизнь, здоровье и безопасность жителей республики. Кроме того, предусмотрят помощь для отраслей сельского хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, увеличить объёмы производства намерена компания Якутии, которая выпускает газированные напитки. Там уверены, что в связи с уходом с российского рынка напитков иностранного производства якутскую продукцию станут чаще покупать.