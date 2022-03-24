В Якутии в рамках импортозамещения работает специальный маркетплейс
Якутск, 24 марта, 2022, 10:17 — ИА Регнум. На единой торговой площадке «Сделано в Якутии» уже разместили свои товары 89 местных производителей, на портале можно приобрести 557 разных наименований товаров. Импортозамещение в регионе обещают поддержать, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии.
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Он подчеркнул, что местных товаропроизводителей будут поддерживать, в том числе деньгами из бюджета региона. В первую очередь, помощь получат компании которые обеспечивают жизнь, здоровье и безопасность жителей республики. Кроме того, предусмотрят помощь для отраслей сельского хозяйства.
Как сообщало ИА REGNUM, увеличить объёмы производства намерена компания Якутии, которая выпускает газированные напитки. Там уверены, что в связи с уходом с российского рынка напитков иностранного производства якутскую продукцию станут чаще покупать.