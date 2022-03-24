Уфа, 24 марта, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Движение большегрузов по дорогам Уфы на период весенней распутицы в 2022 году ограничивать не будут. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба городской администрации.

Грузовик

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Соответствующее решение было утверждено Советом г. Уфы. Ранее планировалось, что временное ограничение будет введено с 24 марта.

«Данная мера принята в соответствии с рекомендацией Антикризисного штаба по поддержке и обеспечению устойчивости экономики Республики Башкортостан и указаниями Министерства транспорта России об обеспечении бесперебойной перевозки продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии создан штаб социально-экономического развития республики.