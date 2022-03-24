Чита, 24 марта, 2022, 10:00 — ИА Регнум. По информации министерства здравоохранения Забайкалья на 24 марта, всего в регионе привит первым компонентом 686 401 человек (+670 за сутки), из них завершили вакцинацию — 635 436 (+683 за сутки).

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцинация

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Повторно вакцинировался 193 981 забайкалец (+ 581 за сутки).

Также первый компонент вакцины получили 853 детей (+3 за сутки), из них завершили вакцинацию — 650 (+3 за сутки).

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