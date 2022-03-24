Наньнин, Китай, 24 марта, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Черный ящик, извлеченный из обломков пассажирского самолета China Eastern Airlines, который врезался в гору в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая 21 марта, является диктофоном кабины пилота, сообщил представитель авиации на пресс-брифинге, передает 23 марта агентство Синьхуа.

China Eastern Airlines

Внешне черный ящик был серьезно поврежден, но его блок хранения данных относительно цел, несмотря на некоторые повреждения, сказал глава управления авиационной безопасности Администрации гражданской авиации Китая Чжу Тао. Черный ящик отправляется в Пекин для расшифровки.

Самолет, на борту которого находились 132 человека, потерпел крушение 21 марта в уезде Тэнсянь города Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая. Выживших не обнаружено. Загрузка и декодирование данных займут некоторое время, а весь процесс расшифровки может продлиться еще больше, если внутренний накопитель поврежден, сказал Чжу.

Чиновник заявил, что следователи продолжат поиски регистратора полетных данных, другого черного ящика, чтобы получить более полную картину того, что произошло и стало причиной крушения.