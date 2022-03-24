Салехард, 24 марта, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В Лабытнанги (ЯНАО) в окнах строящихся семиэтажных домов зажглись буквы Z. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Лабытнанги Z в окнах. Лабытнанги

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Таким образом строители ООО «ПроектСтройСервис» поддержали республики Донбасса и российских военнослужащих, которые противостоят неонацистам на Украине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Луганской Народной Республике погибли 12 мирных жителей в результате обстрелов со стороны украинских войск, ещё 15 были ранены. Статистика опубликована за период с 17 февраля по 24 марта.