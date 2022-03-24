В ЛНР с 17 февраля из-за обстрелов ВСУ погибли 12 мирных жителей
Луганск, 24 марта, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Украинские боевики с 17 февраля по 24 марта обстреляли территорию Луганской Народной Республики более 760 раз, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Также отмечается, что за указанное время украинские войска выпустили 7527 боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО БМ-21 «Град» и БМ-27 «Ураган».
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.