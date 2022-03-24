Луганск, 24 марта, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Украинские боевики с 17 февраля по 24 марта обстреляли территорию Луганской Народной Республики более 760 раз, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«За пять недель (с 17 февраля по 24 марта) Представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 761 обстрел территории республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжелого вооружения (реактивные системы залпового огня, артиллерия, минометы)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Также отмечается, что за указанное время украинские войска выпустили 7527 боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО БМ-21 «Град» и БМ-27 «Ураган».

"Жертвами агрессии ВФУ (военных формирований Украины) … стали 27 мирных жителей, из них 12 погибших … 15 человек получили ранения, в том числе трое детей», — добавили в представительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.