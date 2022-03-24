Школы для девочек в Афганистане так и не открылись
Кабул, 24 марта, 2022, 09:44 — ИА Регнум. После восьми месяцев ожидания, министерство образования правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане заявило, что школы для девочек пока не возобновят свою работу. Об этом сообщает газета «8 Собх».
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«Все школы для девочек (средние и старшие) останутся закрытыми до особого распоряжения», — цитирует агентство «Бахтар» заявление министерства образования.
Уточняется, что причиной является задержкам в разработке школьной формы в соответствии с афганским законодательством, обычаями и культурой
В течение последних восьми месяцев под глобальным давлением официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не раз заявляли, что откроют школы для девочек.
Ранее некоторые гуманитарные организации предупредили, что сократят помощь сфере образования, если школы для девочек не откроются 23 марта.