Кабул, 24 марта, 2022, 09:44 — ИА Регнум. После восьми месяцев ожидания, министерство образования правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане заявило, что школы для девочек пока не возобновят свою работу. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

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«Все школы для девочек (средние и старшие) останутся закрытыми до особого распоряжения», — цитирует агентство «Бахтар» заявление министерства образования.

Уточняется, что причиной является задержкам в разработке школьной формы в соответствии с афганским законодательством, обычаями и культурой

В течение последних восьми месяцев под глобальным давлением официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не раз заявляли, что откроют школы для девочек.

Ранее некоторые гуманитарные организации предупредили, что сократят помощь сфере образования, если школы для девочек не откроются 23 марта.