Якутск, 24 марта, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Безработных и незанятных жителей Якутии переобучат в сотрудников предприятий строительной отрасли. На эти цели в бюджете региона предусмотрят 75 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 марта в пресс-службе правительства Якутии.

Андрей Репин ИА REGNUM Предприятия предлагают свои вакансии

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

Читайте также: Для застройщиков Якутии пересмотрели стоимость квадратного метра

На эти деньги намерены дать новую профессии не менее 1500 жителям региона. Такое намерение на совещании в правительстве региона озвучил премьер-министр республики Андрей Тарасенко. Потребность в рабочих кадрах в регионе поручено оценить в течение недели.

«У республики есть опыт по замещению иностранной рабочей силы, в начале пандемии, когда были закрыты границы, мы привлекали на строительство объектов студотряды, подключили Минобр и Госкомзанятости по переобучению и трудоустройству жителей, числившихся в статусе безработных. Нужно продолжить эту работу и увеличить набор на программы», — отметил он.

«В условиях санкций драйвером развития экономики становится строительство, обеспечивая мультипликативный эффект в смежных отраслях. И в сегодняшних условиях необходимо максимально привлекать в отрасль местные трудовые ресурсы», — ранее подчёркивал глава Якутии Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, компании Якутии, выполняющие строительство по госзаказу, получат на 9% больше средств за квадратный метр, чем было оговорено ранее. Соответствующее решение приняло правительство республики.