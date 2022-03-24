На обучение якутян строительным профессиям потратят 75 млн рублей
Якутск, 24 марта, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Безработных и незанятных жителей Якутии переобучат в сотрудников предприятий строительной отрасли. На эти цели в бюджете региона предусмотрят 75 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 марта в пресс-службе правительства Якутии.
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На эти деньги намерены дать новую профессии не менее 1500 жителям региона. Такое намерение на совещании в правительстве региона озвучил премьер-министр республики Андрей Тарасенко. Потребность в рабочих кадрах в регионе поручено оценить в течение недели.
Как сообщало ИА REGNUM, компании Якутии, выполняющие строительство по госзаказу, получат на 9% больше средств за квадратный метр, чем было оговорено ранее. Соответствующее решение приняло правительство республики.