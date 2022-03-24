Южно-Сахалинск, 24 марта, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Решение президента России Владимира Путина о продаже энергоресурсов недружественным государствам за рубли повергло в шок Запад, уверен депутат Сахалинской областной думы Александр Шарифулин.

Иван Шилов ИА REGNUM Схватка России и Запада

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Народный избранник островного региона полностью поддерживает решение главы государства о проведении спецоперации в защиту Донбасса. Он считает, что в нынешних непростых условиях экономика России выдержит и покажет себя сильной и стабильной.

«Заявление нашего президента о том, что теперь недружественные страны за наши энергоресурсы будут платить рублями шокировало западных партнёров. Теперь им надо будет где-то найти рубли, чтобы покупать себе газ. В данной ситуации хочется отметить, что наша экономика стабильная. Критического спада у нас нет. Я уверен, что наша экономика справится с проблемами и станет более стабильной и сильной. Что касается Европы, мы сейчас наблюдаем, что у них происходят большие перебои с продуктами питания. Полки пустые, люди выходят на митинги. Россия всегда была сильной и справедливой страной, но наше терпение закончилось. Сегодня всем нам надо сплотиться и поддержать друг друга и страну», — цитирует Шарифулина телеграм-канал правительства Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам и сенаторам Франции с просьбой почтить память погибших, попросить у французских компаний оружия и действенной экономической поддержки, написало Le Figaro.