В Туле встретили новую группу переселенцев из Донбасса и с Украины
Тула, 24 марта, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Более 500 эвакуированных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Украины прибыли поездом на Московский вокзал Тулы из Ростовской области 23 марта. Об этом сообщили в управлении пресс-службы по региону.
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«Сегодня в регион прибыли более 500 человек из Украины, ДНР и ЛНР. В основном это дети и пожилые. Их доставят в пункты временно размещения (ПВР) в Туле и в районах области», — прокомментировал начальник Главного управления МЧС России по Тульской области Алексей Павлов.
Эвакуированных граждан на вокзале встретили сотрудники МЧС и волонтёры. Людям оказывают необходимую помощь, предоставляют предметы первой необходимости.
Как сообщало ИА REGNUM, Тульская область ранее приняла две группы вынужденных переселенцев. Часть людей разместили в пунктах временного размещения, часть — поселились у родственников и друзей.