Иркутск, 24 марта, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 24 марта 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8364 человека, причём 11 из них погибли за последние сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 282 152 (+923 за сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

Госпитализированы 1176 (-33 за сутки). В то же время выздоровели 268 388 пациентов (+1231 за сутки).

Ещё 649 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

Читайте также: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 12 пациентов