Москва, 24 марта, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Законопроект, запрещающий отказывать в коммунальных услугах при их неполной оплате, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с Борисом Чернышовым, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.

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В многоквартирных домах предлагается запретить отключение услуги холодного водоснабжения и водоотведения, электроснабжения в случае их неполной оплаты потребителем.

Закрепление этих условий непосредственно в федеральном законе позволит защитить право людей на жизнь и существование в минимальных приемлемых санитарно-бытовых условиях, отмечают авторы инициативы.

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