Чебоксары, 24 марта, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В 2022 году с учётом введения зарубежных санкций посевная кампания в Чувашии будет проходить «не в простых условиях», но «критичного влияния» они не окажут. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов.

Александр Погожев ИА REGNUM Разгрузка минеральных удобрений при подготовке полей к посевному сезону

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Говор о ходе подготовки к посевным работам, глава аграрного ведомства акцентировал внимание на последствия санкций.

«Посевную придётся проводить не в простых условиях, как в принципе и в других регионах, что связано не только с резким подорожанием материально-технических ресурсов, но и осложнением геополитической обстановки, которая привела к разрыву логистических цепочек, задержкой в некоторых случаях поставок семян и оборудования», — сказал Сергей Артамонов.

И продолжил:

«Около 13 единиц оборудования не успело поступить, хотя проплачено нами (в части мелиоративного оборудования, посевные комплексы). По луку-севку: не успели ещё около 10 тонн завезти, ищем теперь в других регионах. И по семенам масленичных культур тоже, думаю, найдём в ближайшее время. Однако критичного влияния этих факторов на посевную нет».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Чувашии планируется увеличить посевную площадь на 1% — до 545 тыс. гектаров.