Буффало, США, 24 марта, 2022, 09:16 — ИА Регнум. «Баффало Сэйбрз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

Michael Miller Евгений Малкин

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу и отдал одну результативную передачу. Также отличились Сидни Кросби и Крис Летанг.

В составе «Баффало» дубль оформил нападающий Тейдж Томпсон, ещё один гол забил Земгус Гиргенсонс. В серии буллитов Томпсон исполнил решающий бросок.

На сегодняшний день «Баффало» занимает 12-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 54 очка. «Питтсбург» идёт на третьем месте в Восточной конференции с 88 очками.

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