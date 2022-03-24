Грозный, 24 марта, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ахмат» из Чечни одержал победу, но на этот раз не на футбольном поле, а в суде. Московский арбитражный суд удовлетворил иск клуба к корпорации Google, заблокировавшей YouTube-каналкоманды.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ФК Ахмат (Грозный)

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По решению суда компания обязана либо разблокировать канал, либо ежедневно выплачивать неустойку в размере 100 тыс. рублей в день с ростом суммы неустойки — «в два раза за вторую и последующие недели неисполнения судебного акта» плоть до достижения суммы 1 млрд рублей. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Он назвал справедливым это решение суда и поздравил с победой команду, президента ФК «Ахмат» Магомеда Даудова — спикера парламента Чечни и всех поклонников клуба.

«Я поздравляю с этой победой дорогого брата, президента ФК «Ахмат» Магомеда Даудова, команду и болельщиков нашего любимого клуба. Ни одной зарубежной компании не будет позволено безнаказанно нарушать права граждан и пренебрегать законами нашего государства. Здесь не США, где законы подчинены крупным компаниям, здесь компании подчиняются законам!» — написал Кадыров.

Напомним, в декабре 2020 года Региональный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова попал под санкции Запада, так как был создан по инициативе Рамзана Кадырова, который ранее вошел в санкционный список США и ЕС. Футбольный клуб «Ахмат» посчитали аффилированным с фондом и заблокировали его YouTube-канал. Незаконность этого решения вызвала ответ у Роскомнадзора, который обратился к владельцу видеохостинга Google с требованием разблокировать канал. Однако владельцы корпорации не подчинились его требованиям, из-за чего и был подан судебный иск.