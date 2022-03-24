Екатеринбург, , 09:00 — REGNUM В Екатеринбурге откроется лаборатория по разработке водородных двигателей для автомобилей и авиации. Об этом сообщает пресс-служба авиационного конструкторского бюро Ecolibri.

Водород Иван Шилов © ИА REGNUM

Лаборатория будет создана совместными усилиями бюро и победителями Dakar гоночной командой Сергея Карякина SNAG Racing.

«Стороны подписали соглашение о создании объединенной лаборатории в области гибридных силовых установок и топливных элементов для авиастроения и автомобилестроения», — приводит заявление компании РИА Новости.

Уточняется, что разместится лаборатория в Екатеринбурге.