Екатеринбург, 24 марта, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В Екатеринбурге откроется лаборатория по разработке водородных двигателей для автомобилей и авиации. Об этом сообщает пресс-служба авиационного конструкторского бюро Ecolibri.

Иван Шилов ИА REGNUM Водород

Лаборатория будет создана совместными усилиями бюро и победителями Dakar гоночной командой Сергея Карякина SNAG Racing.

«Стороны подписали соглашение о создании объединенной лаборатории в области гибридных силовых установок и топливных элементов для авиастроения и автомобилестроения», — приводит заявление компании РИА Новости.

Уточняется, что разместится лаборатория в Екатеринбурге.