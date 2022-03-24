Сеул, 24 марта, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Церемония инаугурации избранного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля по традиции пройдет на площади перед Национальным собранием (парламентом). Об этом 23 марта сообщило Yonhap News со ссылкой на заявление главы комитета по церемонии инаугурации Пак Джу Сона.

Верховная прокуратура Республики Корея Юн Сок Ёль

«Церемония пройдет на площади перед Национальным собранием, и если будет дождь, церемония состоится в зале Ротонда (внутри главного здания собрания)», — сообщил глава комитета.

Площадь может вместить до 50 тыс. человек, а зал Ротонда — до 400 гостей.

Известно, что в качестве мест для проведения церемонии также рассматривались Ёнсан, Национальный музей Кореи и Сеульская площадь, однако из-за проблем с безопасностью, дорожным движением и расположением было выбрано Национальное собрание.