Южно-Сахалинск, 24 марта, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Казаки станицы Георгиевская выразили свою поддержку президенту России Владимиру Путину, его решению о проведении спецоперации в защиту Донбасса и российским Вооруженным силам.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Флаги ДНР и России

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«Мы, казаки станицы «Георгиевская», передаем низкий поклон всем нашим братьям, выполняющим свой воинский долг, долг Защитника Отечества, громящих фашистов. Мы гордимся вашим подвигом в борьбе за общее, правое дело! За Родину! За память наших дедов и отцов! За правду!» — цитирует атамана Алексея Булунакова телеграм-канал правительства Сахалина.

На Дальнем Востоке с участием представителей казачества проходит целый ряд мероприятий патриотического характера в поддержку решения Владимира Путина о начале специальной операции в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие 24 часа украинские боевики восемь раз обстреляли четыре населенных пункта в Луганской Народной Республике (ЛНР).