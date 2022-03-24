Чтобы сдержать цены, нужно кардинально удешевить бензин — эксперт
Якутск, 24 марта, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Россия гораздо легче справится с последствиями санкционного давления, если в стране будут существенно снижены цены на топливо для автомобилей. В этом уверен политолог Якутии Андрей Данилов, своё мнение он высказал корреспонденту ИА REGNUM 24 марта.
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Он считает, что если производители товаров в России не будут ограничены в использовании топлива, то в стране и в республике будет развиваться сельское хозяйство, снизятся издержки при производстве продуктов. Как вариант, также для сельскохозяйственных предприятий и организаций пищевой промышленности можно предусмотреть субсидии на топливо, считает эксперт.
В пример он привёл Чурапчинский район Якутии, где хорошая земля, но часть её, ранее использовавшаяся под сенокосные угодья и выращивание злаков, зарастает тальником. Чтобы выкорчевать этот молодняк, нужна техника.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии так остро стоит продовольственный вопрос потому, что и до введения санкций на некоторых территориях республики не хватало продуктов питания, и потому «взлетали» цены, ранее отмечал Андрей Данилов.