Якутск, 24 марта, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Россия гораздо легче справится с последствиями санкционного давления, если в стране будут существенно снижены цены на топливо для автомобилей. В этом уверен политолог Якутии Андрей Данилов, своё мнение он высказал корреспонденту ИА REGNUM 24 марта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

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«Для того, чтобы удешевить продукцию и хоть как-то сдерживать цены в Якутии нужно кардинально снизить цены на топливо, до 50% и 28 рублей за АИ-95, 30 рублей — за «солярку». Только тогда мы сможем уменьшить последствия санкций. В Якутии благодаря этому можно будет развивать сельское хозяйство — для того, чтобы обрабатывать поля, нужно, чтобы существенно ниже были цены на бензин. Тогда не придётся повышать закупочную стоимость молока у местного населения, к примеру. Потому что в любом случае, чтобы скосить сено, нужна техника. Чтобы обеспечивать население мясом — то же самое. Перевозка кур, производство электроэнергии — это всё зависит от наших углеводородов. Учитывая, что их не хотят теперь покупать за границей, на сегодняшний день нужно просто увеличить объёмы использования топлива в стране», — отметил Андрей Данилов.

Он считает, что если производители товаров в России не будут ограничены в использовании топлива, то в стране и в республике будет развиваться сельское хозяйство, снизятся издержки при производстве продуктов. Как вариант, также для сельскохозяйственных предприятий и организаций пищевой промышленности можно предусмотреть субсидии на топливо, считает эксперт.

В пример он привёл Чурапчинский район Якутии, где хорошая земля, но часть её, ранее использовавшаяся под сенокосные угодья и выращивание злаков, зарастает тальником. Чтобы выкорчевать этот молодняк, нужна техника.

«Тогда люди смогут осваивать под сельское хозяйство новые территории. И если использовать советские машины, то они требуют много топлива, но при радикальном снижении цен на бензин мы худо-бедно справимся, и сможем поддержать оборот топлива в стране», — подчеркнул Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии так остро стоит продовольственный вопрос потому, что и до введения санкций на некоторых территориях республики не хватало продуктов питания, и потому «взлетали» цены, ранее отмечал Андрей Данилов.