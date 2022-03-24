Санкт-Петербург, 24 марта, 2022, 10:35 — ИА Регнум. «Либерально» настроенные преподаватели СПбГУ продолжают выступать с насмешками в отношении своих коллег, придерживающихся патриотической позиции, и выступают на страницах социальных сетей с оскорбительными и расистскими заявлениями об «изоляции» России от «просвещенного» мира.

Дарья Драй ИА REGNUM СПБГУ

К записи профессора СПбГУ Аполлинарии Аврутиной (о росте числа заявлений от иностранных абитуриентов на бюджетные места в университете) преподаватель Восточного факультета профессор Владимир Емельянов оставил следующий комментарий: «Информанты едут на встречу с этнографами. Кунсткамере раздолье!».

В университетеранеесообщили, что участие в конкурсена поступлениев рамках самостоятельного отбора приняли граждане более чем 80 государств, в том числе впервые — абитуриенты из Австрии, Канады, Танзании, Мьянмы, Панамы, Кении, Малави, Филиппин и Шри-Ланки.

Профессор Емельянов в комментариях к этому списку указал, что ему «непонятно, что забыли (в СПбГУ — прим.) австрийцы и канадцы», подчеркнув таким образом расистский характер своей позиции.

В других комментариях к той же записи профессор подтвердил, что считает иностранных студентов не из западных стран «материалом»: «Я преподавал такому материалу, имею, так сказать, тяжелый опыт».

Владимир Емельянов — доктор философских и кандидат исторических наук, профессор, преподаватель аккадского и шумерского языков, истории древнего Востока, литературы древней Месопотамии и ряда других предметов.

Профессор Аврутина в беседе с ИА REGNUM воздержалась от комментариев к высказываниям своего коллеги, отметив, что заявления Емельянова говорят сами за себя.

ИА REGNUM также предложило профессору Емельянову объяснить свою позицию.

ИА REGNUM также обратилось в пресс-службу СПбГУ с просьбой дать оценку публичным высказываниям профессора Емельянова.