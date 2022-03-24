Уфа, 24 марта, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Завод по производству безалкогольных напитков намерены запустить на территории опережающего развития «Белорецк» в Башкирии. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Douglas Paul Perkins Авомат с напитками

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Сообщается, что министерство экономического развития России включило предприятие в реестр резидентов этой территории. Инвестор намерен организовать производство безалкогольных газированных напитков мощностью пять млн литров ежегодно.

Отмечается, что на реализацию данного проекта фирма намерена направить порядка шести млн рублей. В результате планируется создать 15 новых рабочих мест.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены увеличить производство бутилированной воды.