Инженерные войска ВС РФ разминируют угодья Херсонской области
Херсон, 24 марта, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Военнослужащие инженерных подразделений проводят разминирование сельскохозяйственных угодий Херсонской области. Об этом 24 марта сообщили в Минобороны России.
Mil.ru
Разминирование
Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»
В ходе гуманитарного разминирования обезврежено свыше 12 тыс. взрывоопасных предметов. Работы проводятся на юге региона, находившегося под контролем ВСУ и украинских нацбатов. За несколько лет территория была «засеяна» противотанковыми и противопехотными минами.
Минные поля были обозначены на картах ВСУ, изъятых российскими военнослужащими в брошенных штабах.