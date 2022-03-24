Вашингтон, 24 марта, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Соединенные Штаты намерены на текущей неделе начать поставки Украине в рамках крупнейшего пакета военной помощи объемом в $800 млн, заявил высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и США

«Следующий большой транш на 800 миллионов, который санкционировал президент (США Джо Байден) должен начать прибывать… в течение следующего дня или около того», — сказал представитель Пентагона.

Он добавил, что доставка всей выделенной Киеву военной помощи потребует множества транспортных авиарейсов «на протяжении многих дней». Самолеты приземляются в соседних с Украиной странах, после оружие и боеприпасы на грузовиках доставляются в страну, заключил он.