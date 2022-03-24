Тольятти, Самарская область, 24 марта, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Нарушения при продаже сахара выявили в Тольятти. Об этом сообщил мэр города Николай Ренц в своей Telegram-канале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сахар

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Он пояснил, что побывал в нескольких торговых точках города.

«Первой точкой был «Магнит» на Голосова, 105а. Сахара действительно не оказалось, но кассир заверил, что его должны привезти в ближайшее время. Перейдя дорогу, заглянул в гастроном «Центральный». Сахар был, но цена оказалась самой высокой из всех, что я обнаружил во время проверки — 105 рублей за килограмм. Я поинтересовался, что повлияло на такой ценник, и продавец предоставила накладные. Наценка оказалась приемлемой — 25%», — сообщил глава администрации Тольятти.

Он также сообщил, что побывал также на рынке «Журавль», где очень удивился увиденному.

«Буквально в третьей сетке обнаружил сахар в упаковках одной из крупных торговых сетей, который продавали с наценкой в 50%. Продавец честно призналась, что там его и приобрела. Везде, где я сталкивался с такими явно завышенными ценами на сахар, просил объяснить, чем они вызваны. Кто-то не мог предоставить накладных, сославшись, что все документы у директора, а кто-то и вовсе прятал товар под прилавок», — сообщил Ренц.

Он заявил, что все выявленные нарушения были зафиксированы и будут срочно переданы в министерство промышленности и торговли региона.

«Я также поручил руководителю отдела развития потребительского рынка Ларисе Валерьевне Петровой проверить оптовые базы, где ведут закупку продавцы, и выяснить, сколько стоит сахар у оптовиков и по какой цене они его закупают», — пояснил мэр.

Ренц подчеркнул, что в городе нет проблем с поставками сахара и его хватит всем, поэтому не нужно закупать впрок в огромных количествах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области существенно снизился ажиотажный спрос на крупы, сахар, соль, муку, макаронные изделия и детские смеси.